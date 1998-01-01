صورة.. رامز جلال بإطلالة مرعبة على البوستر الدعائي لبرنامج مقالبه

وكالات / سما /

كشفت قناة MBC مصرعن البوستر الدعائي الأول لبرنامج مقالب الممثل المصري ​رامز جلال​ والذي من المنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وجاء على البوستر إسم البرنامج بعنوان “رامز خارج نطاق الخدمة”، فيما يظهر رامز في الصورة بإطلالة مخيفة ومرعبة.

وتدور أحداث البرنامج في إحدى دول شمال آسيا ما بين إندونيسيا وتايلاند، وتكون قصة المقلب عبارة عن اختياره لمكان ضيق للغاية يتواجد فيه الضحايا حيث يسيرون في حارة طويلة مليئة بالكاميرات الخفية، ويتفاجأ الضيف بعدد من الخدع التي تظهر خلال تواجده بهذا المكان.