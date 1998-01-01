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المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا

الأحد 07 أبريل 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا


وكالات / سما /

توصل العلماء من خلال متابعتهم للحالة الصحية للذين يعانون من التهاب المفاصل التنكسي إلى أن السير يوميا لمدة 10 دقائق، يمنع تطور الإعاقة الحركية في مرحلة الشيخوخة.

ويؤكد علماء جامعة شيكاغو، على أن مشي الذين يعانون من التهاب المفاصل التنكسي، مشيا سريعا لبضع دقائق في اليوم، سيسمح لهم بعبور الشارع مثلا بهدوء دون مساعدة خارجية. كما أن التجول يوميا سيرا على الأقدام يخفض خطر إصابتهم بالإعاقة بنسبة 85%.

كما لاحظ الباحثون أن التجوال اليومي يخفض من الإعاقة التي يعبر عنها عدم القدرة على التحرك داخل المنزل بنسبة تصل إلى 50%. لذلك، يأمل الباحثون في أن يوصي الأطباء مرضاهم، استنادا إلى النتائج التي حصلوا عليها، بضرورة السير على الأقدام يوميا، لأن هذه طريقة رخيصة للوقاية من اضطراب الحركة الذي يعاني منه الملايين في العالم.

ويصيب التهاب المفاصل واحدا أو أكثر من مفاصل الجسم، والتهاب المفاصل التنكسي هو شكله الأكثر شيوعا.

وتوجد على نهاية العظم عند المفصل طبقة رقيقة مرنة تسمى الغضروف.

ومع مرور الوقت، ترق هذه الطبقة وتستهلك، ما يؤدي إلى احتكاك العظمين مع بعضهما، ما يسبب آلاما شديدة.

#المشي #إعاقة

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