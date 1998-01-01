  1. الرئيسية
  2. الصحة

إنزيم "النعومة" قد يمنع العمى!

الأحد 07 أبريل 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنزيم "النعومة" قد يمنع العمى!


وكالات / سما /

كشفت أبحاث جديدة أجراها علماء في جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة عن طريقة ثورية محتملة لعلاج إصابات العين ومنع العمى.

وتستخدم الطريقة الرائدة إنزيما يمنع الخلايا الجذعية (الخلايا التي يمكنها التحول إلى أي أنسجة جديدة) من فقدان قدراتها العلاجية في العين بعد الإصابة.

وتعالج الخلايا الجذعية إصابات العين، مثل الحروق الحمضية أو الجروح أو العدوى، عن طريق الانقسام والتوجه مباشرة إلى الجرح.

ويقدم هذا التطوير الثوري الأمل لنحو 500 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، يفقدون أبصارهم كل عام بسبب الحروق الكيميائية.

وباستخدام أنسجة القرنية الحية من عين في المختبر، تمكن الباحثون من جامعة نيوكاسل وجامعة ميسوري، من إصلاح آثار الحروق الكيميائية لدى المصابين.

ووجد الباحثون أن الخلايا الجذعية يمكن أن تفقد خصائصها العلاجية عندما يكون النسيج الذي تحتويه في "تصلب" بعد الإصابة، لكن استخدام "الكولاجيناز"، وهو إنزيم لتنعيم الأنسجة، يمكن أن يخفف من تصلب المنطقة، وهذا بدوره جعله أكثر قدرة على دعم الخلايا الجذعية لتعزيز الشفاء.

وقال البروفيسور، تشي كونون، من جامعة نيوكاسل، إن هذه الطريقة العلاجية تعد "تطورا مثيرا في مجال بيولوجيا القرنية، يسمح لنا بأن نفهم بشكل أفضل كيف تعمل الرؤية، لكن الأهم من ذلك، أنه يوفر لنا مجموعة جديدة من الاستراتيجيات لعلاج أمراض العيون التي كانت حتى الآن غير قابلة للشفاء".

وقال العلماء إن النتائج واعدة أيضا للأشخاص الذين يعانون من العمى الناجم عن تندب القرنية الناتج عن جروح أو مرض.

#النعومة #العمى

الأكثر قراءة اليوم

السنوار: اذا فرضت علينا الحرب فالاحتلال سيخلي تل ابيب ومستوطناته وهذا عهد علي

المالية: رواتب موظفي السلطة في مايو ويونيو القادمين ما بين 60 - 70 %

نتنياهو: نأمل بأن نكون بطريقنا لهدوء في غزة وسوف نتصرف بقوة إذا لزم الأمر

للمرة الثانية خلال أيام.. إسرائيل تتهم الجهاد الإسلامي بالتخطيط لهجوم على حدود غزة

معاريف : تجدد الاغتيالات في غزة سيعقّد الوضع الأمني

صور : إسرائيلي يحدث ضجة في السعودية بعد كشف زيارته السرية

حماس: سنمنع إقامة دولة بغزة ولو بقوة السلاح و أحلام نتنياهو لن تتحقق

الأخبار الرئيسية

ترامب

ترامب يكشف عن كيفية اتخاذ قراريه بشأن الجولان والقدس

قناة عبرية : ضباط مخابرات يتفاوضون مع أسرى حماس لتحقيق مطالبهم

الأحمد: نتنياهو يريد سلطة حماس لاستمرار الانقسام و هي متورطة في صفقة القرن

مصدر عسكري : مخاوف إسرائيلية من إطلاق صواريخ من غزة لاسقاط نتنياهو

قادة الأسرى يبدأون اضرابا عن الطعام والشراب والاحتلال يستنفر