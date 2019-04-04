  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"نوكيا" تنافس "سامسونغ" بهاتف مميز

الأحد 07 أبريل 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"نوكيا" تنافس "سامسونغ" بهاتف مميز


وكالات / سما /

أعلنت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع "نوكيا" عن بدء مبيعات هاتف "Nokia X71"، الذي ستنافس فيه أحدث هواتف "سامسونغ" من الفئة المتوسطة.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:

- هيكل من الزجاج المقوى مقاوم للماء والغبار.

- شاشة بمقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض +FullHD، على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وفيها ثقب صغير للكاميرا، كما في شاشات هواتف "S10" الحديثة من "سامسونغ".

- معالج ثماني النوى من نوع "Qualcomm Snapdragon 660".

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

"نوكيا" تنافس "سامسونغ" بهاتف مميز

تاريخ النشر:04.04.2019 | 08:00 GMT | العالم الرقمي

youtube/SGS Tech

A+ A A- انسخ الرابط

2087

أعلنت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع "نوكيا" عن بدء مبيعات هاتف "Nokia X71"، الذي ستنافس فيه أحدث هواتف "سامسونغ" من الفئة المتوسطة.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:

- هيكل من الزجاج المقوى مقاوم للماء والغبار.

- شاشة بمقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض +FullHD، على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وفيها ثقب صغير للكاميرا، كما في شاشات هواتف "S10" الحديثة من "سامسونغ".

- معالج ثماني النوى من نوع "Qualcomm Snapdragon 660".

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

Video Player

- ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD".

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسات بدقة (48+8+5) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، تتعامل مع تقنية التعرف على الوجوه.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- شريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو "FM".

- نظام تحديد للمواقع "GPS".

- بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير، تتعامل مع خاصية الشحن السريع.

- ماسح لبصمات الأصابع.

#نوكيا #سامسونغ

الأكثر قراءة اليوم

السنوار: اذا فرضت علينا الحرب فالاحتلال سيخلي تل ابيب ومستوطناته وهذا عهد علي

المالية: رواتب موظفي السلطة في مايو ويونيو القادمين ما بين 60 - 70 %

نتنياهو: نأمل بأن نكون بطريقنا لهدوء في غزة وسوف نتصرف بقوة إذا لزم الأمر

صور : إسرائيلي يحدث ضجة في السعودية بعد كشف زيارته السرية

للمرة الثانية خلال أيام.. إسرائيل تتهم الجهاد الإسلامي بالتخطيط لهجوم على حدود غزة

معاريف : تجدد الاغتيالات في غزة سيعقّد الوضع الأمني

حماس: سنمنع إقامة دولة بغزة ولو بقوة السلاح و أحلام نتنياهو لن تتحقق

الأخبار الرئيسية

ترامب

ترامب يكشف عن كيفية اتخاذ قراريه بشأن الجولان والقدس

قناة عبرية : ضباط مخابرات يتفاوضون مع أسرى حماس لتحقيق مطالبهم

الأحمد: نتنياهو يريد سلطة حماس لاستمرار الانقسام و هي متورطة في صفقة القرن

مصدر عسكري : مخاوف إسرائيلية من إطلاق صواريخ من غزة لاسقاط نتنياهو

قادة الأسرى يبدأون اضرابا عن الطعام والشراب والاحتلال يستنفر