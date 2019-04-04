وكالات / سما /

أعلنت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع "نوكيا" عن بدء مبيعات هاتف "Nokia X71"، الذي ستنافس فيه أحدث هواتف "سامسونغ" من الفئة المتوسطة.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:

- هيكل من الزجاج المقوى مقاوم للماء والغبار.

- شاشة بمقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض +FullHD، على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وفيها ثقب صغير للكاميرا، كما في شاشات هواتف "S10" الحديثة من "سامسونغ".

- معالج ثماني النوى من نوع "Qualcomm Snapdragon 660".

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

"نوكيا" تنافس "سامسونغ" بهاتف مميز

تاريخ النشر:04.04.2019 | 08:00 GMT | العالم الرقمي

youtube/SGS Tech

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أعلنت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع "نوكيا" عن بدء مبيعات هاتف "Nokia X71"، الذي ستنافس فيه أحدث هواتف "سامسونغ" من الفئة المتوسطة.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:

- هيكل من الزجاج المقوى مقاوم للماء والغبار.

- شاشة بمقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض +FullHD، على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وفيها ثقب صغير للكاميرا، كما في شاشات هواتف "S10" الحديثة من "سامسونغ".

- معالج ثماني النوى من نوع "Qualcomm Snapdragon 660".

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

Video Player

- ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD".

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسات بدقة (48+8+5) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، تتعامل مع تقنية التعرف على الوجوه.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- شريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو "FM".

- نظام تحديد للمواقع "GPS".

- بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير، تتعامل مع خاصية الشحن السريع.

- ماسح لبصمات الأصابع.