الاولمبي النسوي يخسر امام ايران

وكالات / سما /

تعرض منتخبنا الأولمبي النسوي لخسارة قاسية أمام نظيره الإيراني، بنتيجة (9-0)، في اللقاء الذي جمعهما، السبت، على ملعب سعود بن عبد الرحمن في نادي الوكرة بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس طوكيو 2020.

وشهدت المباراة أفضلية وسيطرة واضحة لمنتخب إيران، حيث استطاعت اللاعبة سامانيه شاكاندي من تسجيل الهدف الأول لمنتخبها في الدقيقة (5) من زمن الشوط الأول.

لتعزز بعد ذلك اللاعبة هاجر دباغي، النتيجة لصالح منتخب بلادها بهدفين في الدقيقة (20و21 ).

وفِي الدقيقة(36) أحرزت اللاعبة منى حمودي الهدف الرابع لفريقها، لتضيف بعد ذلك اللاعبة ذاتها الهدف الخامس في الدقيقة (45)، لينتهي الشوط الاول بتقدم الإيرانيات على لاعبات منتخبنا بخمسة أهداف مقابل لاشيء.

وفي الشوط الثاني، بقيت الأفضلية للمنتخب الإيراني، حيث استقبلت شباك فلسطين الهدف السادس بإمضاء اللاعبة منى حمودي بعد تجاوزها دفاع منتخبنا الوطني في الدقيقة (56). وبعد ثماني دقائق من الهدف الأول، أضافت لاعبة المنتخب الإيراني زهرة غنباري الهدف السابع، وعادت اللاعبة غنباري وسجلت الهدف الثامن لمنتخبها في الدقيقة (82)، لتختتم بعد ذلك اللاعبة الإيرانية حمودي سجل الاهداف بإضافة الهدف التاسع لمنتخبها والسوبر هاتريك لها، لتنتهي المباراة بفوز إيران بنتيجة تسعة أهداف مقابل لاشيء. ويخوض منتخبنا تدريبه الأحد، استعدادا لملاقاة نظيره الفلبيني في المباراة الاخيرة من التصفيات وذلك يوم الثلاثاء القادم.

يذكر أن منتخبنا، وتحت رعاية بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية، يلعب ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم كل من ايران، الصين تايبيه، والفلبين.