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أبو ريالة أول المنضمين لشباب جباليا

الأحد 07 أبريل 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ريالة أول المنضمين لشباب جباليا


غزة / سما /

أتم نادي شباب جباليا أول صفقاته بضم لاعب نادي الرضوان محمد أبو ريالة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وسبق لأبو ريالة، اللعب مع بيت حانون الرياضي في دوري الدرجة الأولى الموسم المنصرم, وكان أحد أبرز المساهمين في صعود الحوانين لدوري الممتازة.

ويمتاز أبو ريالة باللعب في خط الهجوم وسجل 12 هدف في دوري الأولى الموسم السابق.

وقال مصدر مطلع، إن انضمام أبو ريالة لصفوف شباب جباليا يأتي في إطار التحضيرات القوية التي يعتزم اتمامها ثوار الشمال خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق للظهور بكل قوة للمنافسة على حصد اللقب في الموسم القادم لدوري الدرجة الممتازة.

#محمد أبو ريالة #شباب جباليا

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