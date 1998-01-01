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القدس: الاحتلال يقتحم منزل ناشطة ويستدعيها للتحقيق

الأحد 07 أبريل 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اقتحمت مخابرات وشرطة الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منزل الناشطة المقدسية زهور أبو ميالة مديرة جمعية نساء من أجل الحياة والديمقراطية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وافادت مصادر محلية، بأن مخابرات الاحتلال سلمت السيدة أبو ميالة "أمر استدعاء" لمركز الاعتقال والتوقيف المعروف باسم "المسكوبية" غربي القدس المحتلة للتحقيق معها.

في السياق، سلّمت سلطات الاحتلال صباح الأحد، الشيخ موسى عودة أمر استدعاء للتحقيق معه اليوم في مركز توقيف واعتقال المسكوبية غربي القدس المحتلة.

جاء ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنزل الشيخ عودة بحي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، علما أن الاحتلال لطالما اعتقل الشيخ عودة وأبعده عن المسجد الأقصى لفترات متكررة.

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