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ميسي يحطم سجل كاسياس ويغرد على عرش الليجا

الأحد 07 أبريل 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يحطم سجل كاسياس ويغرد على عرش الليجا


وكالات / سما /

حطم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، السجل الخاص المسجل باسم إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق كأكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الليجا.

وقاد ليو ميسي برشلونة مساء السبت لتحقيق فوز صعب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 في إطار الأسبوع الـ31 بالليجا.

ووفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات أصبح ليونيل ميسي اللاعب الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الليجا برصيد 335 مباراة، متجاوزًا حارس مرمى الريال السابق وبورتو الحالي إيكر كاسياس (334).

جدير بالذكر أن ميسي سجل الهدف الثاني لبرشلونة في شباك أتلتيكو مدريد، ليواصل التربع على عرش هدافي الليجا هذا الموسم برصيد 33 هدفًا.

#ميسي

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