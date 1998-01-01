اعتقالات واقتحامات في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد حملة اعتقالات واقتحامات في أنحاء متفرقة بالضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند محمود عبد جرادات من منزله في بلدة سعير شمال شرق الخليل، والشاب حمزة موسى الدرابيع من منزله في منطقة الإسكان داخل مدينة دورا جنوب غرب الخليل. كما داهمت منزل عائلة الأسير علي "محمد غازي" سلهب في المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل محمود قاسم شقير في بلدة الزاوية غرب سلفيت، إلى جانب بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية مزارعا من قرية شوفة جنوب شرق المدينة، أثناء عمله في أرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس".

وأوضح عم المعتقل تحسين حامد أن قوات الاحتلال المتواجدة على النقطة العسكرية التي تفصل قرية شوفة عن العزبة الملاصقة لها، داهمت الأرض ومنعت ابن شقيقه عصام إبراهيم حامد (33 عاما)، من إكمال عمله في الأرض واعتقلته.

كما داهمت القوات حارة النعالوة في ضاحية شويكة شمال المدينة.