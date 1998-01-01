فيديو.. بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على إيبار واستعادة نغمة الانتصارات

وكالات / سما /

حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً على إيبار اليوم السبت في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وصدم الضيوف أصحاب الأرض والجمهور بهدف التقدم في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول عن طريق مارك كاردونا، الذي استغل تمريرة بينية من زميله داخل مربع العمليات، لينفرد بكيلور نافاس ويضع الكرة في شباكه بطريقة رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيبار على ريال مدريد بهدف لصفر.

وانتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 58 ليوقع على هدف التعادل عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما بعد تمريرة عرضية من زميله أسينسيو، أسكنها الشباك بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 81 سيعود كريم بنزيما للتوقيع على ثنائية الخاصة في المباراة والهدف الثاني لريال مدريد بنفس الطريقة تقريباً، بعد تمريرة عرضية من البديل توني كروس، أسكنها برأسية مميزة شباك حارس مرمى إيبار.

وبهذا الفوز استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات في الليجا بعد السقوط ضد فالنسيا في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني، الذي تنتظره مباراة قوية ضد برشلونة المتصدر في “كامب نو” عن نفس الجولة.