فيديو.. برشلونة يتقدم نحو لقب الليجا عبر بوابة أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

دخلت بطولة الدوري الإسباني إلى مرحلة الحسم الإكلينيكي، بعدما تغلب نادي برشلونة على مطارده أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أجري بينهما مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة 31 من مسابقة الليجا.

وشهدت بداية المباراة، العديد من الفرص السانحة للتسجيل من كلا الطرفين، حيث حاول برشلونة مباغتة أتلتيكو مدريد عن طريق فيليب كوتينيو تارة ولويس سواريز تارة أخرى، بينما شن الروخي بلانكوس بعض الحملات الخطيرة عبر دييجو كوستا.

وفي الدقيقة 15، أهدر جوردي ألبا فرصة واضحة وسانحة للتهديف بعد انفراده بالحارس يان أوبلاك، لكن القائم الأيسر وقف لتسديدته بالمرصاد، لتبقى النتيجة دون أي تغيير.

وفي الدقيقة 28، قرر حكم المباراة جيل مانزانو إشهار البطاقة الحمراء في وجه مهاجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا، بعدما تلفظ اللاعب الإسباني بعبارات خادشة للحياء في وجه الحكم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، لكن الفريقين عادا إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني، والرغبة تراودهما لقص شريط التسجيل لكن دون جدوى.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى نقطة النهاية، سجل لويس سواريز الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 88 بعدما تلاعب بمدافعي أتلتيكو مدريد.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 73 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 62 في المرتبة الثانية.