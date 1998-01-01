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فيديو.. السيتي يطيح بـ برايتون ويبلغ نهائي كأس الاتحاد

الأحد 07 أبريل 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. السيتي يطيح بـ برايتون ويبلغ نهائي كأس الاتحاد


وكالات / سما /

واصل فريق نادي مانشستر سيتي طريقه نحو الرباعية من خلال بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتفوق السكاي بلوز على نظيره برايون على ملعب ويمبلي بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء، ليؤكد أنه يعيش أفضل أوقاته الكروية، مع تصدر جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول في حالة الفوز في اللقاء المؤجل على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد، وكذلك الوصول إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لمقابلة توتنهام الإنجليزي.

وجاء هدف أزرق مانشستر الوحيد عن طريق المهاجم البرازيلي الدولي جابرييل جيسوس في الدقيقة الرابعة فقط من عمر الشوط الأول، من صناعة كيفين دي بروين النجم البلجيكي الرائع.

واستحق السيتي الفوز في مباراة اليوم بعدما تفوق في كل شيء، فعلى مستوى الاستحواذ، دانت له السيطرة على الكرة بنسبة 70% مقابل 30% لبرايتون، وبالنسبة للمحاولات، فتفوق فريق المدرب بيب جوارديولا بـ 13 محاولة مقابل 5 محاولات للمنافس وحتى على مستوى التسديدات على المرمى، فتفوق زملاء لابورت بـ 4 تسديدات مقابل إثنتين.

وربح السيتيزنس أولى بطولات هذا الموسم، كأس الرابطة الإنجليزية عقب التفوق على تشيلسي في المباراة النهائية بفضل ركلات الترجيح.

#مانشستر سيتي

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