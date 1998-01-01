فيديو.. بايرن ميونخ يذل بوروسيا دورتموند ويرتقي للصدارة

وكالات / سما /

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا قاسيًا على ضيفه بوروسيا دورتموند بخماسية دون رد في المباراة التي استضافها ملعب أليانز أرينا في إطار الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الألماني "بوندسليجا".

احتاج البافاري إلى عشر دقائق فقط لافتتاح أهداف المباراة برأسية من المدافع ماتس هوميلس، بعدها بسبع دقائق تعرض أسود الفيستيفاليا للدغة أخرى من محاربيه القدامى وهو البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، الذي ضاعف النتيجة لأصحاب الأرض بإحرازه الهدف رقم 200 في مسيرته بالبوندسليجا.

لم يكتف البافاري بهدفين، حيث استطاع اللاعب الإسباني خافيير مارتينيز إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والأربعين، قبل أن يضيف سيرجي جنابري الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة والأربعين.

حاول الضيوف تقليص الفارق في الشوط الثاني ولكن صلابة دفاع المدرب نيكو كوفاتش حافظت على الفوز الكبير، قبل أن يقسو ليفاندوفسكي بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الثامنة والثمانين ويختتم مهرجان الأهداف.

بهذا الفوز اعتلى بايرن ميونيخ الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى أربع وستين نقطة، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند الوصيف عند إحدى وستين نقطة.