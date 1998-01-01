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مصدر عسكري : مخاوف إسرائيلية من إطلاق صواريخ من غزة لاسقاط نتنياهو

الأحد 07 أبريل 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر عسكري : مخاوف إسرائيلية من إطلاق صواريخ من غزة لاسقاط نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

قال مصدر عسكري إسرائيلي إن إطلاق صواريخ من قطاع غزة على "إسرائيل" حتى يوم الانتخابات المقبل يوم الثلاثاء، خيار يؤخذ بعين الاعتبار.

وفقًا للمصدر لموقع (0404) العبري، تهتم التنظيمات في غزة بالإطاحة بحكومة نتنياهو، وبالتالي ستحاول التأثير على الناخب الإسرائيلي ضد التصعيد الذي سيستمر من قطاع غزة وتقديم الحكومة اليمينية كحكومة لا تعرف كيفية التعامل مع غزة.

وأضاف "نحن نأخذ في الاعتبار إمكانية إطلاق الصواريخ من غزة للتأثير على الانتخابات والناخب الإسرائيلي، ومن الواضح للجميع أن حماس والجهاد وغيرها من المنظمات مهتمة بالإطاحة بحكومة نتنياهو ".

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