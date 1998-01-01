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صور : بدء نقل "حيوانات برية" من رفح إلى الأردن

الأحد 07 أبريل 2019 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : بدء نقل "حيوانات برية" من رفح إلى الأردن


غزة / سما /

 بدأت صباح اليوم الأحد، عملية نقل "حيوانات برية" من حديقة الحيوانات في رفح إلى حديقة عامة وخاصة بمؤسسة "فور بوز" المختصة برعاية الحيوانات البرية في الأردن.

وكان وفد من المؤسسة وصل إلى قطاع غزة منذ خمسة أيام، وبعد نقاشات ومداولات كبيرة مع وزارة الزراعة بغزة والتي كانت ترفض السماح بنقلها إلى الأردن.

وتم تجهيز "الحيوانات" في أقفاص خاصة تمهيدا لنقلها من خلال معبر بيت حانون "إيرز" إلى الأردن.

وتشمل الأقفاص 8 أنواع من الحيوانات، منها "نمر" و "قرود" و "غزال" وطيور وغيرها.

وكانت وزارة الزراعة بغزة قد نفت الاتهامات من مؤسسة فور بوز، بأنها لا تقدم الرعاية الكافية لتلك الحيوانات مؤكدة على وجود رعاية متكاملة لها.

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