جامعتا فلسطين الأهلية وعمان العربية توقعان اتفاقية تعاون مشترك

رام الله / سما /

وقعت جامعتا فلسطين الأهلية وعمان العربية اتفاقية تعاون مشترك في المجالين الأكاديمي والبحثي.

ووقع الاتفاقية عن جامعة فلسطين الأهلية رئيسها الأستاذ الدكتور عوني الخطيب، وعن جامعة عمان العربية رئيسها الأستاذ الدكتور ماهر سليم، بحضور نائب رئيس مجلس امناء جامعة فلسطين الأهلية الأستاذ شريف الشطريت، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عماد الزير، ومن جامعة عمان العربية رئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور عيسى عليان.

وبموجب الاتفاقية، تعمل الجامعتان على تبادل أعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة، في الكليات المتناظرة، بهدف إلقاء المحاضرات أو إجراء البحوث المشتركة، والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية، وتشجيع زيارات الوفود الطلابية في مجالات الثقافة، والرياضة، والفنون، والعمل على تنسيق البرامج وتبادل الخبرات، والمعرفة اللازمة لفتح تخصصات وبرامج جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا حسب حاجة كل جامعة، مع امكانية فتح تخصصات ماجستير جديدة مشتركة بين الفريقين بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة بذلك وبما يتوافق مع الانظمة النافذة لدى الفريقين.

وقال الأستاذ الدكتور عوني الخطيب إن هذا التعاون نابع من الدور الاردني في دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بالمخرجات الاكاديمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس وتبادل الخبرات، خصوصا وأن جامعة عمان العربية ذات مكانة مرموقة في الريادة الاكاديمية التعليمية التعلمية.

بدوره، قال الأستاذ الدكتور ماهر سليم إن هذا التعاون بين الجامعتين يجسد الدور المطلوب في دعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون بصمودهم حملات التشويه، مبينا أن الجامعات تلتزم بدور تنويري في رفع الوعي لمواجهة حملات التزوير.

وأضاف أن هذا الدور الذي تقوم به جامعة عمان العربية نابع من الدور الاردني الذي يجسده جلالة الملك عبدالله الثاني الهاشمي في الدفاع عن المقدسات في القدس ومواجهة الضغوطات للقبول بصفقات مشبوهة تعتدي على الحق التاريخي للفسطينيين، وتحاول طمس هويتهم.