قادة الأسرى يبدأون اليوم اضرابا عن الطعام والشراب والاحتلال يستنفر

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يبدأ قادة الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، اضرابهم المفتوح عن الطعام والشراب، على ان ينضم اليهم 1400 أسير من خمسة سجون في غضون أسبوع.

ويأتي هذا الاضراب وفقا لما أعلنه قادة الاسرى "احتجاجاً على الأوضاع السيئة التي يعيشونها، إضافة إلى مطلب إزالة أجهزة التشويش التي ثبتتها مصلحة السجون الاسرائيلية .

وقالت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي إن مصلحة السجون من ناحيتها رفعت حالة التأهب استعداداً لمواجهة الأوضاع داخل السجون.

وفي ذات السياق، أجرى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أمس، تقييماً للوضع بمشاركة العديد من الأطراف المعنية ومن بينهم القائم بأعمال المفوض العام لمصلحة السجون الإسرائيلية، المدير العام لوزارة الصحة وممثلو وزارة القضاء وممثلون عن شبكة الإسعاف الطبي الاولي وغيرهم.

وتم التوافق على اتخاذ تدابير لمعاقبة المضربين عن الطعام، بما يشمل عزل اسرى ونقل آخرين الى أجنحة أخرى ومنعه من الالتقاء مع محاميهم.

وأشار اللواء أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الاسرى الفلسطينيين، إلى أن مطالب الحركة الأسيرة تتمحور حول إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها ادارة السجون مؤخراً في سجن النقب، وما يترتب عليها من أضرار صحية، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفاز والاستماع الى الإذاعة، كما أن الأسرى يطالبون بتثبيت هواتف عمومية في ساحات "الفورة" للتواصل مع ذويهم، إضافة إلى التراجع عن العقوبات التي فرضت على الأسرى في سجني النقب وريمون.