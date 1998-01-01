  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قادة الأسرى يبدأون اليوم اضرابا عن الطعام والشراب والاحتلال يستنفر

الأحد 07 أبريل 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قادة الأسرى يبدأون اليوم اضرابا عن الطعام والشراب والاحتلال يستنفر


القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يبدأ قادة الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، اضرابهم المفتوح عن الطعام والشراب، على ان ينضم اليهم 1400 أسير من خمسة سجون في غضون أسبوع. 

ويأتي هذا الاضراب وفقا لما أعلنه قادة الاسرى "احتجاجاً على الأوضاع السيئة التي يعيشونها، إضافة إلى مطلب إزالة أجهزة التشويش التي ثبتتها مصلحة السجون الاسرائيلية .

وقالت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي إن مصلحة السجون من ناحيتها رفعت حالة التأهب استعداداً لمواجهة الأوضاع داخل السجون.

وفي ذات السياق، أجرى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أمس، تقييماً للوضع بمشاركة العديد من الأطراف المعنية ومن بينهم القائم بأعمال المفوض العام لمصلحة السجون الإسرائيلية، المدير العام لوزارة الصحة وممثلو وزارة القضاء وممثلون عن شبكة الإسعاف الطبي الاولي وغيرهم. 

وتم التوافق على اتخاذ تدابير لمعاقبة المضربين عن الطعام، بما يشمل عزل اسرى ونقل آخرين الى أجنحة أخرى ومنعه من الالتقاء مع محاميهم.

وأشار اللواء أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الاسرى الفلسطينيين، إلى أن مطالب الحركة الأسيرة تتمحور حول إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها ادارة السجون مؤخراً في سجن النقب، وما يترتب عليها من أضرار صحية، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفاز والاستماع الى الإذاعة، كما أن الأسرى يطالبون بتثبيت هواتف عمومية في ساحات "الفورة" للتواصل مع ذويهم، إضافة إلى التراجع عن العقوبات التي فرضت على الأسرى في سجني النقب وريمون.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف : الممر الآمن بين الضفة وغزة أحد بنود "التهدئة"

المالية: رواتب موظفي السلطة في مايو ويونيو القادمين ما بين 60 - 70 %

هكذا أثرت غزة وحماس على الانتخابات الإسرائيلية مؤخرا

للمرة الثانية خلال أيام.. إسرائيل تتهم الجهاد الإسلامي بالتخطيط لهجوم على حدود غزة

نتنياهو عن اعتراف ترامب بسيادة الاحتلال على الضفة: انتظروا

التعليم بغزة تعلن توظيف 1060 معلم على بند التشغيل المؤقت لمدة 6 شهور

شاهد.."وداعا للشيخوخة 30 عاما أخرى".. علماء يطورون عقارا سحريا يطول العمر

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: نأمل بأن نكون بطريقنا لهدوء في غزة وسوف نتصرف بقوة إذا لزم الأمر وسننتقل للمرحلة التالية..

سنوار

السنوار: أصابعنا ضاغطة على الزناد واذا فرضت علينا الحرب فالاحتلال سيخلي تل ابيب ومستوطناته وهذا عهد..

تمديد الحوار بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال حتى ظهر غد الأحد

معاريف : تجدد الاغتيالات في غزة سيعقّد الوضع الأمني

للمرة الثانية خلال أيام.. إسرائيل تتهم الجهاد الإسلامي بالتخطيط لهجوم على حدود غزة