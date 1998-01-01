فلسطين تشارك بمعرض تونس الدولي للكتاب

تونس /سما/

شاركت دولة فلسطين، مساء اليوم السبت، بفعاليات معرض تونس الدولي للكتاب بنسخته الـ35، والذي يتواصل حتى الـ 14 من الجاري.

ويمثل فلسطين مجموعة من دور النشر، واتحاد الناشرين، ووزارة الثقافة، وسفارة دولة فلسطين لدى تونس، ودار نشر الجندي الفلسطينية من مدينة القدس المحتلة.

وأكد بكر زيدان أمين سر جمعية الناشرين الفلسطينيين، عضو مجلس الناشرين العرب، الاهتمام الفلسطيني بمجال الكتاب، وأن كل الكتب المعروضة هي فلسطينية نشرا وكتابة وطباعة.

وكرم القائمون على المعرض عددا من الكتاب العرب، من بينهم الكاتب الفلسطيني توفيق فياض.