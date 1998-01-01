المالكي يلتقي وزير خارجية سلوفاكيا

البحر الميت /سما/

التقى رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الوسط وشمال افريقيا الذي تستضيفه الأردن للمرة العاشرة، في منطقة البحر الميت.

ونفى لاجاك نية جمهورية سلوفاكيا نقل سفارتها الى القدس، مؤكدا موقف بلده المنسجم مع الموقف الأوروبي المشترك، والذي يدعو إلى حل وضع مدينة القدس عبر مفاوضات مشتركة تفضي إلى اتفاق باعتبار القدس عاصمة للدولتين، وترفض الخطوات السياسية الأحادية الجانب.

وسلم لاجاك رداً مكتوباً على الرسالة التي أرسلها له الوزير المالكي سابقاً بخصوص فتح مكتب ثقافي سلوفاكي في مدينة القدس.

وأشاد المالكي بالقرار الحكيم الذي تتخذه حكومة سلوفاكيا بهذا الخصوص.

بدوره، أطلع المالكي نظيره السلوفاكي على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، وانتهاكات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

واستعرض التصعيد في القدس ومحاولات إسرائيل للتقسيم المكاني والزماني لباحات المسجد الأقصى، ومحاولات سلطات الاحتلال المستمرة لإغلاق باب الرحمة، من أجل الاستيلاء على هذه المنطقة وتحويلها إلى مكان عبادة يهودي.

وأشار المالكي الى أن إسرائيل تعمل على شن حرب دينية ضد الشعب الفلسطيني وتحويل الصراع إلى صراع ديني.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووجه لاجاك الدعوة للمالكي لزيارة سلوفاكيا بأقرب فرصة ممكنة، لاستكمال المشاورات ومتابعة تبادل وجهات النظر بينهما.