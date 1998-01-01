ماندلبليت: تصرفات نتنياهو لا تطاق وجرائمه ستزج به في السجن لفترة طويلة

القدس المحتلة / سما /

قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، إن "تصرفات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء لا تطاق، وإنه يجب أن ينأى بنفسه عن المناصب العامة". معتبرا أن الجرائم التي ارتكبها نتنياهو ستزج به في السجن لفترة طويلة.

جاءت أقوال ماندلبليت خلال جلسة مغلقة في مدرسة دينية، وفق ما كشفت عنه قناة ريشت كان العبرية.

وبحسب القناة، فإنه ماندلبليت قال: "في حال قدمت لائحة اتهام نهائية ضد نتنياهو في الملف 2000، فإن هذه الجرائم التي سيتهم فيها سيزج على إثرها في السجن لفترة طويلة".

ووفقا للقناة، فإن مكتب ماندلبليت يستعد لاحتمال أن يطلب نتنياهو صفقة اعتراف، على الرغم من أن التقييم بأن فرص اعترافه بارتكاب أعمال "إجرامية منخفضة".