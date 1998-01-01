  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات يجدد الرفض الفلسطيني لصفقة القرن

السبت 06 أبريل 2019 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يجدد الرفض الفلسطيني لصفقة القرن


البحر الميت /سما/

جدد  صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرفض الفلسطيني لصفقة القرن.

وأكد عريقات خلال مشاركته ضمن الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالبحر الميت اليوم السبت، في تصرح نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن صفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي مجرد محاولة فاشلة لإسقاط القضية الفلسطينية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الجانب الإسرائيلي نفذ بعض بنودها من خلال التوسع في الاستيطان والاعتراف بالقدس عاصمة لكيانه وحشد تأييد دولي وعالمي لذلك، إلا أن الإدارة الفلسطينية تقاطع جميع من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما تقاطع الإدارة الأميركية عبر موقف وطني فلسطيني موحد.

وثمن الدكتور عريقات مواقف الملك عبدالله الثاني التاريخية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفضه القاطع لأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى ردة الفعل الأردنية عقب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، حيث استصدر الملك من الرئيس الروماني بياناً ينفي فيه تصريحات رئيسة وزراء بلاده، ومن ثم ألغى زيارته لرومانيا، ما يؤكد أن القدس بالنسبة للأردن فوق كل نقاش.

وبين عريقات أن الملك هو صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث يقوم جلالته عبر وزارة الأوقاف الأردنية بإدارة شؤون المسجد الأقصى وتوفير مختلف مستلزماته، معرباً عن شكره وتقدير لما يقوم به الأردن إزاء ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

رسالة اسرائيلية لحركة حماس في قطاع غزة ...

حماس تكشف : الممر الآمن بين الضفة وغزة أحد بنود "التهدئة"

هكذا أثرت غزة وحماس على الانتخابات الإسرائيلية مؤخرا

نتنياهو عن اعتراف ترامب بسيادة الاحتلال على الضفة: انتظروا

التعليم بغزة تعلن توظيف 1060 معلم على بند التشغيل المؤقت لمدة 6 شهور

لافروف : "صفقة القرن" الأمريكية طريق إلى العدم

دول "G7" تتوعد حفتر وتتفق على فرض ضغوط على المسؤولين عن التصعيد في ليبيا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: نأمل بأن نكون بطريقنا لهدوء في غزة وسوف نتصرف بقوة إذا لزم الأمر وسننتقل للمرحلة التالية..

سنوار

السنوار: أصابعنا ضاغطة على الزناد واذا فرضت علينا الحرب فالاحتلال سيخلي تل ابيب ومستوطناته وهذا عهد..

تمديد الحوار بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال حتى ظهر غد الأحد

معاريف : تجدد الاغتيالات في غزة سيعقّد الوضع الأمني

للمرة الثانية خلال أيام.. إسرائيل تتهم الجهاد الإسلامي بالتخطيط لهجوم على حدود غزة