عريقات يجدد الرفض الفلسطيني لصفقة القرن

البحر الميت /سما/

جدد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرفض الفلسطيني لصفقة القرن.

وأكد عريقات خلال مشاركته ضمن الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالبحر الميت اليوم السبت، في تصرح نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن صفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي مجرد محاولة فاشلة لإسقاط القضية الفلسطينية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الجانب الإسرائيلي نفذ بعض بنودها من خلال التوسع في الاستيطان والاعتراف بالقدس عاصمة لكيانه وحشد تأييد دولي وعالمي لذلك، إلا أن الإدارة الفلسطينية تقاطع جميع من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما تقاطع الإدارة الأميركية عبر موقف وطني فلسطيني موحد.

وثمن الدكتور عريقات مواقف الملك عبدالله الثاني التاريخية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفضه القاطع لأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى ردة الفعل الأردنية عقب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، حيث استصدر الملك من الرئيس الروماني بياناً ينفي فيه تصريحات رئيسة وزراء بلاده، ومن ثم ألغى زيارته لرومانيا، ما يؤكد أن القدس بالنسبة للأردن فوق كل نقاش.

وبين عريقات أن الملك هو صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث يقوم جلالته عبر وزارة الأوقاف الأردنية بإدارة شؤون المسجد الأقصى وتوفير مختلف مستلزماته، معرباً عن شكره وتقدير لما يقوم به الأردن إزاء ذلك.