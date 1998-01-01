ابو مجاهد: مصر وعدت باستمرارية فتح المعبر وتحسين عمله وسنجبر "إسرائيل" لتنفيذ التفاهمات

غزة / سما /

قال محمد البريم ابو مجاهد المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية،اليوم السبت، إن "مصر وعدت باستمرارية فتح معبر رفح البري ، وتحسين أوضاعه، وأيضًا المخابرات المصرية، تتواصل مع جميع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لكل التفاهمات، رغم أن الإسرائيليين معروف عنهم أنهم يغدرون، ويتملصون من تنفيذ أي عهد، إلا تحت الضغط".

وأوضح ابو مجاهد أن ضمانات المقاومة الفلسطينية، لتنفيذ إسرائيل لتفاهمات التهدئة في قطاع غزة، هي استمرارية مسيرات العودة، وكذلك سلاح المقاومة، متابعًا: "نحن بدورنا سنجبر إسرائيل على تنفيذ التفاهمات، وسنستمر بممارسة ضغطنا الكامل عليهم، لاستجلاب كافة استحقاقات مسيرات العودة".

وحول ملف الممر الامن بين قطاع غزة والضفة، أكد البريم، بأن ملف الممر الآمن، الواصل ما بين الضفة الغربية، وقطاع غزة، هو موضوع قديم، وأحد أهم بنود تهدئة العام 2014 التي وقعت في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف: ان "إعادة تداول هذا الموضوع من جديد، غير مفهوم، ولا علم لدى حركته إذا ما اشتملت التفاهمات الجديدة ما بين حماس وإسرائيل، على إنشاء أو إعادة الممر الأمن بين الضفة وغزة".