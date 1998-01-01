نتنياهو: نأمل بأن نكون بطريقنا لهدوء في غزة وسوف نتصرف بقوة إذا لزم الأمر وسننتقل للمرحلة التالية..

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إننا نأمل بأن نكون في طريقنا إلى هدوء في غزة، سوف نتصرف بقوة إذا لزم الأمر،و منذ حرب الجرف الصامد لم يقتل أي إسرائيلي.

وأضاف في مقابلة على القناة 12 العبرية، سننتقل إلى المرحلة التالية المتمثلة في تطبيق السيادة الإسرائيلية تدريجياً على الضفة الغربية ولن أتنازل عن المستوطنات في الضفة الغربية وكل بؤرة استيطانية هي جزء من "إسرائيل" ولن نُخليها كي يملأ الفراغ الإسلام المتطرف.

واشار الى أن إخلاء قرية الخان الأحمر الذي تأخر "سيتم قريبًا" ، موضحا أن الطريقة الوحيدة لضمان حكم اليمين هي التصويت لصالح الليكود.