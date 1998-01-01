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الاحتلال يعتقل مزارع جنوب شرق طولكرم

السبت 06 أبريل 2019 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مزارع جنوب شرق طولكرم


طولكرم / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعا من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، أثناء عمله في أرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس".

وقال عم المعتقل تحسين حامد، إن قوات الاحتلال المتواجدة على النقطة العسكرية التي تفصل قرية شوفة عن العزبة الملاصقة لها، داهموا الأرض ومنعوا ابن شقيقه عصام إبراهيم حامد (33 عاما)، من إكمال عمله في الأرض واعتقلوه.

وأضاف: ان قوات الاحتلال تقوم وبشكل مستمر بالاعتداء على المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم بحجة قربها من المستوطنة، وبالتالي تشكيل خطر على أمن المستوطنين حسب ادعائهم.

وأشار إلى أن هذه الأرض تعرضت قبل ثلاثة أعوام للتدمير والتخريب واقتلاع أشجار الزيتون، والخضروات، والبيوت البلاستيكية من قبل جرافات الاحتلال، على الرغم من امتلاك أصحابها الأوراق الثبوتية "الطابو" التي تؤكد ملكيتهم لها، في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال بأعمال توسيع للمستوطنة بوتيرة متسارعة على حساب أراضي المواطنين في المنطقة.

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