نادي الاسير: أسرى فتح يطالبون باجتماع عاجل مع إدارة السجون

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم السبت، إن أسرى حركة فتح طالبوا اليوم بعقد اجتماع عاجل مع إدارة سجون الاحتلال، لمناقشة خطورة ما يجري داخل السجون، لا سيما مع استمرار عمليات التصعيد التي تنتهجها بحق الأسرى.

وكان حواراً قد جرى خلال الأيام الماضية مع الإدارة، لمناقشة مطالب الأسرى المتمثلة بمطالب حياتية تحاول إدارة المعتقلات الانقضاض عليها منذ أن أعلن "جلعاد أردان" خطة التضييق عليهم، والتي تصاعد تطبيقها مع تركيب أجهزة التشويش في عدد من الأقسام في سجون "مجدو، وعوفر، وريمون، والنقب"، والتي أدت إلى انفجار المواجهة بين الأسرى والإدارة تحديداً في معتقل "النقب الصحراوي".

يشار الى أن عملية قمع نفذتها قوات القمع خلال شهر آذار/ مارس المنصرم، بحق أسرى قسم (3) في معتقل النقب واعتبرت الأشد في المعتقل منذ سنوات، وخلالها أُصيب (120) أسيراً.