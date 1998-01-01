دول "G7" تتوعد حفتر وتتفق على فرض ضغوط على المسؤولين عن التصعيد في ليبيا

يروكسل/ وكالات/

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن دول مجموعة "G7" اتفقت على ممارسة ضغوط على المسؤولين عن التصعيد العسكري في ليبيا وخاصة قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت عقب اجتماع جرى في مدينة دينار الفرنسية لوزراء خارجية مجموعة "G7"، التي تشمل كلا من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني: "اتفقنا على استخدام كافة الوسائل المتوفرة لدينا لممارسة الضغط على المسؤولين عن الأحداث في ليبيا، وخاصة حفتر، من أجل تفادي أي تصعيد عسكري لاحق".

وأوضح ماس أن كل دولة من المجموعة ستستخدم القنوات الموجودة لها، مضيفا أن فرنسا وإيطاليا تمتلكان اتصالات مباشرة مع ليبيا.

وبين وزير الخارجية الألماني: "أن الوضع مقلق للغاية ولا نستطيع قبول أي تصعيد عسكري لاحق".

المصدر: رويترز + وكالات