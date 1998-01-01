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بالصور.. الرئيس عباس يجري عدة لقاءات على هامش "منتدى دافوس"

السبت 06 أبريل 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. الرئيس عباس يجري عدة لقاءات على هامش "منتدى دافوس"


البحر الميت /سما/

 التقى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، بشكل منفصل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وزير خارجية النرويج السابق بورغ برنده و وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي وعدد من المستثمرين العرب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا "منتدى دافوس"، المنعقد في منطقة البحر الميت بالاردن الشقيق.

وأطلع الرئيس عباس، برنده على مجمل التطورات في الأراضي الفلسطينية، في ضوء مواصلة النشاطات الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وآخرها قرصنة الأموال الفلسطينية، إضافة إلى التصعيد على الأرض.

وأطلع الرئيس، وزير الشؤون الخارجية العماني على تطورات الأوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وبحث الرئيس عباس، مع بن علوي جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين، والدور العماني الداعم للقضية الفلسطينية.

وبحث الرئيس مع المستثمرين العرب أطر التعاون لجذب المستثمرين إلى فلسطين.

وأطلع الرئيس الوفد على الأوضاع الاقتصادية، وآفاق الاستثمار، والتسهيلات التي تقوم بها السلطة الوطنية في هذا المجال .

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

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