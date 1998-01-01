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بلدية الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله بالبلدة القديمة

السبت 06 أبريل 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله بالبلدة القديمة


القدس المحتلة/سما/

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت المقدسي نبيه الباسطي بهدم منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بيده، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المواطن الباسطي إنه شرع صباح اليوم بهدم منزله جدران المنزل والسقف وما تبقى من الأعمدة، باستخدام أدوات الهدم اليدوية، بعدما أجبرته بلدية الاحتلال على تنفيذ قرار الهدم، وذلك تفاديًا لدفع "أجرة الهدم وغرامات مالية" للبلدية.

وأشار إلى أنه هدم منزله من الداخل عام 2016، وأصبح غير صالح للسكن، لافتًا إلى أن بلدية الاحتلال استدعته مؤخرًا وطالبته بإزالة وهدم ما تبقى من المنزل من الخارج بحجة "تخريب التراث داخل البلدة القديمة".

وأضاف أن البلدية أمهلته حتى السابع من الشهر الجاري لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم طواقمها بذلك، وعليه دفع تكاليف وأجرة الهدم، وهذا ما اضطره إلى تنفيذ قرار الهدم اليوم.

وذكر الباسطي أن مساحة المنزل تبلغ 65 مترًا مربعًا، بني عام 1999، وقبل حوالي ثلاث سنوات أصدرت بلدية الاحتلال قرار الهدم النهائي بعد سنوات من التأجيل والتجميد في محاولة لترخيصه.

وكان مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان رصد هدم 7 منشآت بأيدي أصحابها في مدينة القدس خلال آذار/ مارس الماضي.

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