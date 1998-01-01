مصر: مقتل 15 مسلحا شمال سيناء

القاهرة /سما/

قالت مصادر امنية رفيعة المستوى بشمال سيناء ان معلومات وردت لقوات الامن المصرية عن إقامة العناصر المسلحة وكرا إرهابيا في الظهير الصحراوي خلف مدينة بئر العبد، تم رصدها ورصد تحركات العناصر بمحيط المنطقة وعلى الفور شنت القوات الجوية غارة جوية مفاجئة بطائرات الاباتشي على الوكر الارهابي، وتم قصفه بالكامل ما أسفر عن مقتل 15 مسلحا.

وأضافت المصادر الامنية المصرية ان العناصر المسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي لمدينة بئر العبد ملاذا آمنا لهم نظرا لوعورة المنطقة الجبلية بهذه المنطقة التي يشكلون منها قواعد انطلاق لتنفيذ عملياتهم المسلحة التي وصفت بالمحدودة خلال الاونة الاخيرة.

كما استهدفت القوات خليتين مسلحتين الاسبوع الماضي بقصف سيارة مسلحين ومخزنين للأسلحة والمتفجرات بمنطقة جهاد أبو طبل وقصف منزل آخر متجمع داخله عناصر مسلحة جنوب الشيخ زويد.