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فتح: مؤامرة صفقة العار أصبحت واضحة

السبت 06 أبريل 2019 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: مؤامرة صفقة العار أصبحت واضحة


غزة / سما /

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، أن مؤامرة صفقة العار الصهيو- أمريكية أصبحت أكثر وضوحا خاصة للذين لم يثقوا بكلامنا منذ سنوات عدة ونحن نتحدث عن المخطط الهادف الى تصفقية القضية الفلسطينية من خلال إقامة إمارة في غزة
وأوضح القواسمي" لا يوجد شيء في السياسة صدفة، ويجب تسمية الأمور كما هي، وإن الذي انقلب وقسم الوطن ويصر على الإنقسام إنما ينفذ المخطط الامريكي -الاسرائيلي بشكل مباشر".
وطالب القواسمي الكل الوطني وجميع الفصائل والكتاب وأصحاب الرأي والمثقفين وكافة شرائح المجتمع من نقابات مهنية وعمالية وإعلاميين الى رفع الصوت عاليا تلبية لنداء الوطن والقدس، فاليوم هو يوم الاصطفاف الوطني، والصمت والحياد في موضوع الوطن والقدس تقاعس وتواكل وتخاذل
ودعا القواسمي قيادة حماس الى تلبية نداء القدس والأقصى ورفض ونبذ صفقة العار عمليا وليس خطابيا وإعلاميا، وذلك من خلال الاعلان الفوري عن إنهاء الانقسام وعودة غزة الى الوطن، وأن المصير واحد وأن القدس هي البوصله.
 

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