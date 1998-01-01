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أريين روبين يرفض عملاق الدوري الإيطالي

السبت 06 أبريل 2019 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أريين روبين يرفض عملاق الدوري الإيطالي


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إيطالية, أن الهولندي أريين روبين جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني، رفض الانتقال إلى فريق إنتر ميلان، خلال "الميركاتو" الصيفي المقبل.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو", أن روبين بات قريبا من الانتقال للدوري الأمريكي، الذي فضله على الانتقال إلى "النيراتزوري"، الذي يعدّ أحد عمالقة الدوري الإيطالي.

وكان روبين أعلن في وقت سابق أنه سيرحل عن جدران "أليانز أرينا" في نهاية الموسم الحالي، علما أن اللاعب يعاني من إصابة منذ فترة طويلة ولم يشارك مع الفريق منذ نهاية 2018.

وشدد "كالتشيو ميركاتو", على أن روبين بات قريبا من التوقيع لأحد فرق الدوري الأمريكي التي يفضلها على الانتقال إلى "جوسيبي مياتزا".

يشار إلى أن روبين انضم لبايرن ميونيخ في صيف 2009، ليصبح أحد أهم اللاعبين في تاريخ العملاق "البافاري" ويقوده لعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2013.

#أريين روبين #الدوري الإيطالي

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