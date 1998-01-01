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35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة

السبت 06 أبريل 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل اكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي ، فيما أوقفت الشرطة 206 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (17183) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (18294) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (206) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضاف التقرير " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (16) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (11) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .

#معبر الكرامة

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