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الشعبية: سنناضل ضد أي خطوات تستهدف مقايضة حقوق شعبنا المعيشية بأخرى

السبت 06 أبريل 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: سنناضل ضد أي خطوات تستهدف مقايضة حقوق شعبنا المعيشية بأخرى


رام الله / سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السبت، إنها "ستناضل ضد أية خطوات تستهدف مساومة أو مقايضة حقوق شعبنا المعيشية بحقوق أخرى، فقطاع غزة يستحق أن يحصل على احتياجاته الإنسانية وإنهاء معاناته وكسر الحصار.

وأكدت الشعبية خلال بيانٍ صحفي لها، أن إنجاز المصالحة ضرورة وطنية ملحة، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وهي أقصر الطرق وأكثرها أمناً وأقلها كلفة لمعالجة المشكلات المعيشية والحياتية لشعبنا في غزة، بما يجنبنا ويعفي شعبنا من الابتزاز السياسي.

وأشارت، إلى أن تعزيز صمود شعبنا والتخفيف من معاناته، ودعم استمراره بمسيرات العودة وحماية المقاومة تستوجب إجراءات على الأرض تضمن العيش الكريم وإطلاق الحريات والتعددية السياسية واحترام الحق في التظاهر، والعودة عن الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع وإعادة الحقوق للأسرى والشهداء والجرحى.

#الجبهة الشعبية

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