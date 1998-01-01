الفنانة البحرينية زينب العسكري تخلع الحجاب

وكالات / سما /

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة حديثة للفنانة البحرينية زينب العسكري بعدما خلعت حجابها، وتوقعت عودتها للتمثيل مرة أخرى بعدما اعتزلت عام 2009.

وعلقت "العيدان" على الصورة التي نشرتها لـ"العسكري" عبر صفحتها الشخصية بإنستغرام قائلة: "صورة زينب العسكري بعد ما خلعت الحجاب.. شكلها بترجع التمثيل".

وتعد "العسكري" واحدة من أهم الفنانات الخليجيات، استمر مشوارها الفني لأكثر من ثمانية عشر عامًا، قدمت خلاله العديد من الأعمال وقامت ببطولة عدد من المسلسلات كما إنها منتجة.

ونالت زينب العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني، حيث حصلت على جائزة أفضل فنانة بحرينية عام 2007 من إحدى المحافل، وجائزة أفضل شخصية إعلامية عامة في البحرين في استفتاء وزارة الإعلام البحرينية والمجلس الوطني للثقافة والفنون عام 2008، كما تم اختيارها كأفضل فنانة لعام 2006 عن دورها في مسلسل "بلا رحمة".