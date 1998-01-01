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لقاح شامل لعلاج الانفلونزا.. هل ينجح؟

السبت 06 أبريل 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاح شامل لعلاج الانفلونزا.. هل ينجح؟


وكالات / سما /

أعلن معهد الصحة الوطني الأميركي أنه يعكف حاليا على تجريب أول لقاح شامل للإنفلونزا، على البشر.

وسيجري تطعيم 53 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما باللقاح، ثم سيراقب الباحثون المشرفون على التجربة، ردود فعل الجهاز المناعي لدى الأشخاص المشاركين في التجربة خلال نحو 15 شهرا، لمعرفة كيفية استجابتهم للقاح.

ويسعى الباحثون لتطوير لقاح إنفلونزا شامل من شأنه استهداف مكونات المرض الموجودة في كل سلالات الإنفلونزا، بصرف النظر عن الكيفية التي يتغير فيها المرض. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستغناء عن التطعيم السنوي ضد سلالات معينة من الإنفلونزا.

"تعتبر الإنفلونزا الموسمية تحديا دائما للصحة العامة، ونحن نواجه باستمرار احتمال وباء إنفلونزا ناتج عن ظهور فيروسات إنفلونزا جديدة وانتشارها"، قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في بيان.

هناك 29 نوعا من الإنفلونزا وربما أكثر، وحاليا تستطيع اللقاحات توفير الحماية ضد ثلاثة أنواع منها في كل مرة، وليس ضدها جميعا.

اللقاح الشامل ضد الإنفلونزا ينطوي على الإمكانية لتغيير ذلك، هذا إذا نجحت التجارب على البشر. وسيبدأ الباحثون المشرفون على هذه المحاولة الجديدة الكشف عن نتائج تجاربهم العام القادم.

#الانفلونزا

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