هذا التمرين يقي من الإصابة بالسكري

وكالات / سما /

يمكن السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني عن طريق الحفاظ على النشاط وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ووفقاً لما يذكره الخبراء في مرض السكري، هناك تمرين مهم يجب على كل شخص مصاب بالسكري أو معرض لخطر الإصابة به التفكير بممارسته.

بحسب العديد من الدراسات يساعد "الجري بانتظام" على التحكم في الوزن والتقليل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2. كما يساعد الجري الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية، ويساهم في خفض مستويات الغلوكوز على المدى القصير والطويل.

إضافة إلى ما سبق، فإن ممارسة الجري تؤدي إلى زيادة نسبة الغلوكوز التي تستخدمها عضلات الجسم للحصول على الطاقة، وهذا بدوره يساعد في خفض مستويات الغلوكوز في الدم على المدى القصير.

ووفقاً للخبراء فإن المعالجة الأكثر فعالية للغلوكوز تساعد الجسم على الحفاظ على مستويات منخفضة من السكر في الدم على المدى البعيد، وفق ما نقلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.