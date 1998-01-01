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اللجنة الأولمبية تكرم مدرب الكراتيه الفنزويلي "ردورييغز"

السبت 06 أبريل 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الأولمبية تكرم مدرب الكراتيه الفنزويلي "ردورييغز"


رام الله / سما /

كرم اللواء نزيه نعيرات، عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية، ، مدرب الكراتيه الفنزويلي رودولفو رودريغيز، الذي اشرف على المعسكر التدريبي في مقر مؤسسة شباب البيرة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها رودريغيز، يرافقة إسماعيل أبو وردة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه لمقر اللجنة الأولمبية في البيرة. وكان في استقبالهما محمد هندة، المراقب العام، الذي رحب بالمدرب الفنزويلي وأبو وردة، واشاد بجهود مجلس إدارة اتحاد الكراتيه في الارتقاء باللعبة على الساحة المحلية، وتأهيل الكوادر القادرة على المنافسة خارجياً. واستذكر هندة توجيهات اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية، القاضية بدعم الاتحادات الرياضية، ومن ضمنها اتحاد الكراتية، وتمنى طيب الإقامة في فلسطين للمدرب رودريغيز.

وأعرب رودريغيز عن سعادته بزيارة فلسطين، وأبدى إعجابه بما شاهده من حراك رياضي، واعتبر أن الرياضة لغة إنسانية توحد جميع الشعوب.

وأشار أبو وردة إلى أن اتحاد الكراتيه يسعى لاستقطاب الكوادر التدريبية المميزة، من أجل صقل المواهب الفلسطينية على النحو الصحيح بما يثري من إمكانياتهم في البطولات القارية والدولية. ولفت إلى أن الاتحاد يعول على عددٍ من اللاعبين في تحقيق انجاز فلسطيني في المحافل الخارجية، واكد أن الاتحاد سيتابع المواهب من خلال إقامة مختلف الفعاليات والأنشطة، التي ترتقي بمستواها.

ومن المقرر أن يختتم اتحاد الكراتيه معسكره الذي أقيم تحت عنوان: "فرسان الوسط"، يوم الأحد، بحضور عدد من الشخصيات في مقر مركز مؤسسة شباب البيرة.

#اللجنة الأولمبية

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