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سوزان شلبي مرشحة لعضوية التنفيذي الاسيوي

السبت 06 أبريل 2019 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوزان شلبي مرشحة لعضوية التنفيذي الاسيوي


رام الله / سما /

تعقد الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعها التاسع والعشرون السبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تقوم الاتحادات الوطنية الأعضاء بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للدورة من عام 2019 ولغاية 2023.

وسوف تجري الانتخابات من أجل المقاعد التالية:

- رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

- ستة أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، من بينهم عضوة من عضوات المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي

- النواب الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

- العضوات النسائيات في المكتب التنفيذي، من بينهن واحدة تصبح عضوة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم

- تسعة أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

ويشهد اجتماع الجمعية العمومية خوض رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الانتخابات دون تحد من أجل الدورة الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في أعقاب انسحاب محمد خلفان الرميثي من الإمارات وسعود المهندي من قطر

ويتوقع أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وفاطمة سامورا الأمينة العامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي ملف العضوات النسائيات في المكتب التنفيذي، من بينهن واحدة تصبح عضوة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تبرز من فلسطين عن غرب آسيا سوزان الشلبي.

وإلى جانب الانتخابات، يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض الإنجازات التي تحققت والجهود الكبيرة التي تم القيام بها من أجل الارتقاء بكرة القدم في قارة آسيا

#سوزان شلبي

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