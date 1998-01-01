انتخاب الرجوب نائبا لرئيس اتحاد غرب اسيا لكرة القدم

انتخب اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نائبا لرئيس اتحاد غرب اسيا لكرة القدم في الانتخابات التي جرت يوم الخميس لمجلس ادارة الاتحاد بالعاصمة الاردنية عمان .

وقد انتخب الأمير علي بن الحسين رئيساً للاتحاد بالتزكية خلال الانتخابات التي جرت في الاجتماع العادي التاسع للجمعية العمومية التي عُقدت في فندق "Four Seasons" في عمان.

وقد تم انتخاب اللواء جبريل الرجوب نائباً أول بالتزكية، ورئيس الاتحاد العُماني الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي نائباً ثانياً بالتزكية.

وكان اتحاد غرب آسيا قد أقفل باب الترشح لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية ومنصبي النائب الأول والثاني للرئيس أواخر الشهر الماضي بعد أن تمّت مراسلة جميع أعضاء الجمعية العمومية.

وفي بداية الاجتماع، رحّب الأمير علي بالحضور مقدّماً أحر التعازي لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بوفاة والدته.

وفي السياق عينه، استعرض الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن المصادقة على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية السابقة، اضافة الى تقرير اللجنة التنفيذية عن نشاطات اتحاد غرب آسيا من العام 2017 للعام 2019.

وتطرّق السالم في حديثه عن الأجندة الحافلة بالبطولات لاتحاد غرب آسيا خلال العام الحالي والتي جاء فيها، بطولة غرب آسيا للرجال في العراق، بطولة الناشئين (دون 15 عاماً) في الأردن، بطولة الشباب (دون 18 عاماً) في فلسطين، بطولة الناشئات (دون 15 عاماً) في الكويت، بطولة غرب آسيا لأندية السيدات في الأردن بالإضافة لبطولة الشابات (دون 18 عاماً) والتي سيتم تحديدها لاحقاً.

وأسّس رئيس الاتحاد الأردني الأمير علي بن الحسين اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عام 2000 الى جانب إيران، العراق، فلسطين، لبنان وسوريا.

وانضمت اتحادات قطر، الإمارات واليمن في العام 2009، وتبعتها البحرين، الكويت، سلطنة عمان والسعودية في العام 2010