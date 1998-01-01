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صلاح يتفوق على سواريز وتوريس وجميع أساطير ليفربول

السبت 06 أبريل 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يتفوق على سواريز وتوريس وجميع أساطير ليفربول


وكالات / سما /

قاد النجم المصري محمد صلاح مهاجم وجناح ليفربول الإنجليزي، فريقه لتحقيق ثلاث نقاط غالية للغاية في سباق الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على ساوثهامبتون مساء أمس الجمعة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل محمد صلاح هدفاً غالياً وحاسماً في اللحظات الأخيرة من المباراة تحديداً في الدقيقة 82، ليخطف النقاط الثلاث لصالح ليفربول وحقق بهذا الهدف أرقاماً كبيرة في تاريخ الردز والدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل محمد صلاح تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الممتاز بهذا الهدف من أوسع الأبواب، حيث سجل المصري أمس هدفه رقم 50 بقميص الردز في البريميرليج.

وتفوق محمد صلاح بهذا على جميع لاعبي ليفربول حيث أصبح أسرع لاعب في تاريخ الردز يصل إلى50 هدف في الدوري الإنجليزي بعد ظهوره في 69 مباراة فقط.

وتخطى صلاح بهذا الهدف رقم فيرناندو توريس تاريخياً الأخير الذي وصل إلى 50 هدف مع الردز بعد 72 مباراة، بالإضافة إلى لويس سواريز 86 والأسطورة روبي فاولر 88 مباراة.

#محمد صلاح #ليفربول

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