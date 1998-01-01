بيئة جريزمان توافق على الانتقال إلى برشلونة

وكالات / سما /

يبدو أن قوة الدفع باتجاه رحيل أنطوان جريزمان عن أتلتيكو مدريد، أصبحت قوية ومتماسكة، حيث أسفر الاجتماع بين محيط اللاعب الفرنسي ومسؤولي نادي برشلونة، عن نتائج إيجابية بشأن الصفقة المحتملة.

ووفقاً لقناة “لا سيكستا” الإسبانية، فإن بيئة أنطوان جريزمان اجتمعت في الأيام القليلة الماضية، بمسؤولي برشلونة، ويتعلق الأمر بالمدير الرياضي بيب سيجورا، والسكرتير الفني إيريك أبيدال.

وأوضحت القناة المذكورة، أن بيئة أنطوان جريزمان وافقت على الانتقال إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية القادمة، مع العلم أن شرطه الجزائي لا يقدر سوى بـ120 مليون يورو.

ولفتت القناة الإسبانية، إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان ستكون قابلة للارتفاع ابتداءً من فاتح شهر يوليو القادم، حيث ستصبح 200 مليون يورو بشكل تلقائي.

وكان جريزمان قريباً من الرحيل إلى برشلونة خلال الصيف المنصرم، لكنه قرر في آخر المطاف، تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد، وقد أعلن حينها عن موقفه من الرحيل إلى البلاوجرانا عبر مقطع فيديو.