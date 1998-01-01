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شؤون اللاجئين تشرع في البدء بإعادة بناء الحائط الجنوبي لمقبرة مخيم البرج الشمالي

السبت 06 أبريل 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شؤون اللاجئين تشرع في البدء بإعادة بناء الحائط الجنوبي لمقبرة مخيم البرج الشمالي


رام الله / سما /

بتوجيهات من  الرئيس محمود عباس اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي اليوم الشروع في البدء بإعادة بناء الحائط الجنوبي لمقبرة مخيم البرج الشمالي آيل للسقوط  بتمويل من دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية حرصاً وحفاظا على حياة اهلنا اللاجئين في المخيم .

وفي السياق ذاته استجابت دائرة شؤون اللاجئين لنداء الاغاثة الذي اطلقه  اللاجئ الفلسطيني  من ذوي الاحتياجات الخاصة طه غالي من مخيم المية مية  لتأمين كرسي متحرك له بعد ان زار وفد ضم مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض وامين سر اللجان الشعبية في لبنان وعضو اقليم لبنان أبو اياد الشعلان يرافقهم أمين سر حركة فتح واللجنة الشعبية لمخيم المية ومية للاطلاع على اوضاع عائلته .

واوضح د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عن دائرة شؤون اللاجئين ان دائرة شؤون اللاجئين وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس تعمل بكل جهد ووفق الامكانات المتوفرة لتخفيف معاناة اهلنا اللاجئين في لبنان وتامين احتياجاتهم الملحة والضرورية مؤكدا أن اللاجئين الفلسطينيين  بلبنان لهم  خصوصية  واحتياجاتهم على سلم اولوية القيادة الفلسطينية  والرئيس محمود عباس

وفي اطار المتابعة الحثيثة للاطلاع عن كسب على سير العمل في اعادة بناء الحائط الجنوبي للمقبرة علية بناء السور توجه صباح اليوم  مدير دائرة شؤون اللاجئين بلبنان جمال فياض وامين سر اللجان الشعبية في لبنان ابو اياد الشعلان الى مخيم البرج الشمالي واللقاء برئيس واعضاء اللجنة الشعبية   بحضور قائد الامن الوطني في المخيم طلال العبد وأمين سر اللجان الشعبيه في منطقة صور حيث تم التأكيد بعد الزيارة الميدانية  لعملية التجريف والبناء ان الانتهاء من عملية البناء ستكون قبل نهاية الشهر الحالي .

وعبرت اللجنة الشعبية بمخيم البرج الشمالي عن شكرها للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ولسعادة السفير اشرف دبور وللدكتور احمد ابو هولى  ولكل من ساهم باعادة  بناء سور المقبرة مؤكدين التفافهم حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس كما شكرت عائلة غالي وفد دائرة شؤون اللاجئين والرئيس محمود عباس والدكتور ابو هولي على سرعة الاستجابة لطلبهم بتوفير  كرسي متحرك لأبنهم القعيد .

وعلى صعيد اخر انهت دارة شؤون اللاجئين  توريد معدات واجهزة رياضية لصالح مركز الشباب الاجتماعي في مخيم العين بنابلس بقيمة 30 الف دولار امريكي ضمن المشاريع التطويرية السنوية للمخيمات الممولة من الدائرة موضحة الدائرة في بيانها انها قد مولت في العام الماضي مشروع انشاء الطابق الثالث من مركز الشباب الاجتماعي في المخيم بقيمة تبلغ نحو 90000 دولار امريكي.

وكشف  د. ابو هولي عن مشاريع اخرى حيوية سيعلن عنها لصالح مخيم العين حسب اولوية الاحتياج .

#شؤون اللاجئين

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