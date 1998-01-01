إيسكو يحسم مصيره مع ريال مدريد

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إيسكو نجم ريال مدريد حسم قراره النهائي بالبقاء ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم كما يشاع في وسائل الإعلام.

وكان إيسكو يفكر بشكل جدي بالرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف في حال استمر سانتياجو سولاري مدرباً للفريق، لك لأنه كان حبيساً لدكة البدلاء معظم الوقت، ويتم تفضيل عليه جميع اللاعبين الآخرين بدون أسباب منطقية.

واستعاد إيسكو الهدوء والثقة منذ لحظة عودة زين الدين زيدان، فقد عاد للتشكيلة الأساسية مجدداً وشارك في آخر 3 مباريات سواء كأساسي أو بديل في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدفين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إيسكو لا يفكر أبداً بالرحل في الوقت الراهن، وكل ما يريده هو الاستمرار في ملعب سانتياجو برنابيو لأطول فترة ممكنة، واستعادة مستواه الحقيقي الذي كان عليه في الموسم الماضي.

وأضاف التقرير أن الصيف ما زال طويلاً، وفلورنتينو بيريز وزيدان يخططان لثورة في سوق الانتقالات، ويعد إيسكو من اللاعبين المهددين بالرحيل بحسب العديد من المصادر، لكن بالنسبة للاعب، فهو لا يريد ذلك وسيقاتل من أجل البقاء بكل قوته، ومن المعروف عنه أنه ليس من نوعية اللاعبين الذين يغيرون رأيهم بسهولة.