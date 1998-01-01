فيديو.. ليفربول يفلت من فخ ساوثامبتون ويستعيد الصدارة مؤقتاً

وكالات / سما /

حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزاً صعباً وهاماً على مضيفه ساوثامبتون بهدفين لواحد في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصدم أصحاب الأرض والجمهور، الريدز، بهدف التقدم بعد 9 دقائق على انطلاقة المباراة عن طريق مهاجمه شين لونج، الذي استغل خطأً فادحاً من المدافع الهولندي فان دايك ليجد نفسه وجهاً لوجه ضد الحارس البرازيلي أليسون.

وبحلول الدقيقة 36 استطاع ليفربول فك شيفرة دفاع ساوثامبتون عن طريق نابي كيتا الذي استغل عرضية رائعة من الظهير الأيمن ألكسندر ترينت أرنولد، ليضعها الغيني في شباك أصحاب الأرض في هجمة شهدت بدايتها وجود حالة تسلل على محمد صلاح.

وسيطر التعادل الإيجابي على أطوار اللقاء حتى الدقيقة الدقيقة 80 من المباراة، حين ظهر النجم المصري محمد صلاح في هجمة مرتدة سريعة من منتصف الملعب استغلها كما يجب ليوقع على الهدف الثاني لليفربول في المباراة.

وتكفل القائد جوردان هندرسون بإطلاق رصاصة الرحمة على ساوثامبتون بهدف ثالث في الدقيقة 86، مستغلاً تمريرة عرضية أرضية من فرمينو داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز صعد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً، رافعاً رصيده إلى 82 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثاني، والذي تنقصه مباراة، تم تأجيلها لإفساح المجال أمام رجال بيب جوارديولا لخوض مباراة برايتون آند هوف ألبيون في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت.

وتجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 33 في المركز 16، بفارق 5 نقاط عن المراكز المكهربة.