مدير مجمع فلسطين الطبي يكشف حقيقة "فيديو الطوارئ"

رام الله / سما /

كشف مدير مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله الدكتور أحمد البيتاوي، حقيقة الفيديو "المحرف" لمريض في قسم الطوارئ.

وأضاف البيتاوي، في بيان صحفي، الليلة، "أن الفيديو الذي تم تصويره أمس يعود لمريض من رام الله جرى إدخاله إلى قسم الطوارئ الساعة السابعة مساء، حيث أفاد ذووه بتعرضه لسقوط من علو على رأسه، فقامت الطواقم الطبية بكل ما يلزم طبيا ومهنيا للمريض، ويظهر الفيديو وجود أجهزة موصولة بالمريض ما يفند رواية صاحب الفيديو حول عدم رؤية أي طبيب له".

وأشار إلى أن "لحظة تصوير مقطع الفيديو لم تكن بريئة، ففي تلك الدقائق كان الأطباء الثلاثة العاملين بالقسم يحاولون جاهدين إنقاذ حياة مريض آخر دخل إلى الطوارئ بحالة حرجة جدا، وجاء ذلك بعد تقديم كل ما يلزم للمريض الأول الذي ظهر في مقطع الفيديو".

وأضاف البيتاوي أن "أهل المريض رفضوا إدخال ابنهم إلى داخل المستشفى، ما اضطر الأطباء إلى ابقائه في غرفة العناية المركزة داخل قسم الطوارئ".

وتابع "أن تداول هذا المقطع دون تدقيق من قبل بعض الصحفيين ودون الرجوع لإدارة المجمع يعد سقطة مهنية وموضوعية وطعنا في شرف مهنة الصحافة، التي تقوم أساسا على نقل الحقائق وليس الفبركات"، مؤكدا "أنه جرى إطلاع وزير الصحة الدكتور جواد عواد على كافة التفاصيل والحيثيات، وأن إدارة المجمع ستقوم بتزويده بجميع الوثائق لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية هذه المؤسسة الصحية العريقة وكوادرها".

وقال إن "عدد مراجعي قسم الطوارئ في الأيام العادية يبلغ 600 مراجع، ويصل الرقم إلى 1000 في أيام الأحداث والمواجهات، فيما تعمل الكوادر الطبية بكل إمكانياتها لإنقاذ ورعاية المرضى من أبناء شعبنا".

ودعا البيتاوي نقابة الصحفيين إلى اتخاذ موقف واضح بخصوص الفيديو المتداول وناشريه من الصحفيين، "لتجنب نشر مثل هذه الشائعات الخطيرة".