  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنوب أفريقيا تعلن رسميا خفض العلاقات مع إسرائيل والسبب غزة

السبت 06 أبريل 2019 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب أفريقيا تعلن رسميا خفض العلاقات مع إسرائيل والسبب غزة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة خارجية جنوب إفريقيا رسمياً الجمعة، خفض العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد عام من دعوة سفيرها في إسرائيل للتشاور، احتجاجا على المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين، على الحدود مع قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنها "تتحقق من التقارير". 

وقالت الوزيرة المكلّفة بالعلاقات الدولية لينديفا سيسولو، في مؤتمر عُقد في جوهانسبرغ، "لن يعود سفيرنا مجددا إلى تل أبيب، وهذه ستكون فقط الخطوة الأولى، في تخفيض علاقاتنا مع إسرائيل". وأضافت أنه لن يكون لمكتب الارتباط الجنوب إفريقي في تل أبيب، أي تفويض سياسي، ولن يتعامل حتى بالمسائل التجارية، حيث أنه سيركّز على القضايا القنصلية فقط. 

تجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا، بعثت برسائل في العام الماضي، حول الرغبة في "خفض" العلاقات مع إسرائيل. وكان الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، قد أوصى الحكومة في مؤتمره العام الذي عُقد في العام 2017، بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 

وحضر ذلك المؤتمر ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، بينهم حركة حماس وحركة فتح. وجاءت تلك الدعوة آنذاك، عقب الاعتراف الأميركي بالقدس، عاصمة لإسرائيل. 

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يكشف عن تفاصيل صفقة القرن

أسماء المقبولين للعمل في المدارس الحكومية على بند التشغيل المؤقت

مصر: أحد المصلين يقتل إماما بالسكين في الركعة الثانية من الجمعة

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل العثور على رفات الجندي الإسرائيلي

جريمة جديدة تهز السعودية.. والقتل تعزيزا للجاني

استطلاعات أخيرة : تقدم "كحول لافان" على الليكود ونسبة التصويت حاسمة

تفاصيل مروعة لجريمة قتل إمام مسجد في مصر أثناء ركوعه!

الأخبار الرئيسية

3201516181625

هكذا أثرت غزة وحماس على الانتخابات الإسرائيلية مؤخرا

رسالة اسرائيلية هامة لحركة حماس في قطاع غزة ...

مسيرات العودة

87 اصابة بينها حرجة خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين شرق قطاع غزة

نتنياهو

نتنياهو: لن أسلم غزة لابو مازن والانقسام مصلحة إسرائيلية وحماس ملجومة وتريد فترة هدوء

مركز أبحاث الأمن القوميّ: سلاح الجوّ عاجز و”القُبّة الحديديّة” فشلت ولا بُدّ من عمليّةٍ بريّةٍ