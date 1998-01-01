جنوب أفريقيا تعلن رسميا خفض العلاقات مع إسرائيل والسبب غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة خارجية جنوب إفريقيا رسمياً الجمعة، خفض العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد عام من دعوة سفيرها في إسرائيل للتشاور، احتجاجا على المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين، على الحدود مع قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنها "تتحقق من التقارير".

وقالت الوزيرة المكلّفة بالعلاقات الدولية لينديفا سيسولو، في مؤتمر عُقد في جوهانسبرغ، "لن يعود سفيرنا مجددا إلى تل أبيب، وهذه ستكون فقط الخطوة الأولى، في تخفيض علاقاتنا مع إسرائيل". وأضافت أنه لن يكون لمكتب الارتباط الجنوب إفريقي في تل أبيب، أي تفويض سياسي، ولن يتعامل حتى بالمسائل التجارية، حيث أنه سيركّز على القضايا القنصلية فقط.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا، بعثت برسائل في العام الماضي، حول الرغبة في "خفض" العلاقات مع إسرائيل. وكان الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، قد أوصى الحكومة في مؤتمره العام الذي عُقد في العام 2017، بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وحضر ذلك المؤتمر ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، بينهم حركة حماس وحركة فتح. وجاءت تلك الدعوة آنذاك، عقب الاعتراف الأميركي بالقدس، عاصمة لإسرائيل.