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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس ومواجهات جنوب جنين

السبت 06 أبريل 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس ومواجهات جنوب جنين


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، 5 مواطنين من مدن مختلفة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة على مفترق الشهداء ببلدة قباطية قضاء جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أوس ماجد ثوابتة على حاجز قرب مدخل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، كما نصبت حاجزا في خربة الدير ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي القدس المحتلة اعتقل الاحتلال الشيخ رأفت نجيب من منزله في البلدة القديمة، كما جرى اعتقال توفيق أبو دهيم وأحمد أبو عرفة عقب خروجهما من المسجد الأقصى.

واختطف مستعربون الشاب "رائد اسليم رضوان" من بلدة عزون أثناء تواجده قرب مدخل قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على دوار الشهداء قرب قباطية قضاء جنين، استمرت لساعات عدة.

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