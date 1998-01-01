رسالة اسرائيلية هامة لحركة حماس في قطاع غزة ...

القدس المحتلة/سما/

صرح منسق ملف الأسرى والمفقودين في إسرائيل، "يرون بلوم"، أنه لن يتم إعادة إعمار قطاع غزة بدون الإفراج عن الجنود والمواطنين الإسرائيليين المختطفين بالقطاع.

وبحسب موقع "والا" العبري الذي أورد الخبر مساء اليوم الجمعة، قال بلوم: "حماس تعلم جيدا القنوات التي يتم من خلالها التفاوض على الأسرى".

مضيفا: "لن يتم الموافقة على إعادة إعمار غزة، قبل الإفراج عن الجنود ارون شاؤول، وهدار جولدين، والمواطنين ابراهام منغتستو وهشام السيد".

وتابع بلوم، "مازلنا نواصل البحث عن جثامين الجنود المفقودين خلال معركة السلطان يعقوب، ولدينا إلتزام تجاه كل جندي إسرائيلي مفقود".

وختم بالقول: "على عائلات الجنود الأسرى والمفقودين ان يكونوا مطمئنين، فنحن نقلب كل حجر في كل مكان بالعالم، للوصول إليهم".