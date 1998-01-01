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رام الله: مصرع مواطن بحادث دهس في المزرعة الغربية

الجمعة 05 أبريل 2019 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: مصرع مواطن بحادث دهس في المزرعة الغربية


رام الله / سما /

 لقي المواطن محمود شريتح "50" عام من سكان قرية المزرعه الغربيه مصرعه، مساء اليوم الجمعة، جراء حادث سير دهس وقع في البلدة.

وذكر لؤي ازريقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات مديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة حول وقوع حادث سير دهس ببلدة المزرعه الغربيه شمال غرب رام الله.

واشار ارزيقات الى انه تم على الفور تحريك خبراء الحوادث والاسعاف للمكان، وتبين من خلال التحريات بان سائق مركبة من نوع مرسيدس شحن 410، واثناء رجوعه للخلف دهس المواطن شريتح، ما أدى الى وفاته على الفور، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري في رام الله

وأضاف ارزيقات بان الشرطه قامت بالتحفظ على السائق، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات وظروف الحادث ومعرفة الاسباب التي أدت اليه كما تم ابلاغ النيابة العامة

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