لشبونة: عود تنظيف أسنان يقتل امرأة فما سره..

لشبونة /سما/

أصبح رجل برتغالي في مرمى الاتهامات بجريمة قتل، قبل أن يتمكن الأطباء من فك لغز وفاة صديقته التي عُثر عليها ميتة وسط بركة من الدم بسبب عود تنظيف الأسنان.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن الأطباء وجدوا أن عودا لتنظيف الأسنان علق في حلق المرأة التي تبلغ 50 عاما بعد أن ابتلعته بالخطأ، أثناء أكل شرائح "السالامي" وهي نوع من "الباسطرما".

ولم يستطع الأطباء في البرتغال أن يكتشفوا سبب الألم الذي كانت تشعر به في الحلق، فطلبوا منها أن تعود إلى البيت على الرغم من عدم شعورها بأي تحسن.وقصدت المرأة المستشفى مرتين لكن دون جدوى، وفي وقت لاحق، تم العثور على المرأة وهي ميتة في حمام البيت.

وبعد الوفاة المفاجئة، أُجريَ التشريح الطبي، فأظهرت النتائج وجود عود الأسنان في الحلق أدى إلى ثقب في الحنجرة، وكشفت أنه سبب التهابا خطيرا وفشلا في القلب مما أدى إلى الوفاة.

وقال تقرير الطب الشرعي إن عود الأسنان لا يسبب هذه المضاعفات الخطيرة في العادة.وبما أن المرأة كانت مع صديقها الذي تقيم معه علاقة منذ ستة سنوات داخل البيت، أبدى المحققون شكوكا في أن يكون هو القاتل.

وبين التحقيق أن دم المرأة سال على أرضية الحمام من جراء سقوطها بشكل مدو، واستبعد بشكل نهائي أن تكون قد تعرضت لقتل مدبر.